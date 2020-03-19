لجنة نيابيـة تؤكد ضرورة تعقيم السجون لحماية النزلاء من الاصابة بكورونا



اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية تواصلها المباشر مع مدراء السجون الاصلاحية لمتابعة عمليات التعقيم والتعفير لحماية النزلاء من الاصابة بفايروس كورونا.



وجددت اللجنة مطالبتها لكافة الاجهزة الامنية وتحديدا وزارة الداخلية بضرورة التأكيد على قيادات الشرطة بتعقيم مراكز الاحتجاز والتسفيرات.



واوضحت انه " سيتم تشكيل لجان تحقيقية خاصة من لجنة حقوق الانسان للتأكد من تنفيذ والتزام الجهات المعنية بالاوامر والتعليمات الصادرة من خلية الازمة في وزارة الصحة "، داعية مكاتب رصد مفوضية حقوق الانسان في المحافظات الى القيام بدورها في التأكد من تعقيم وتعفير اماكن الاحتجاز والسجون.



ف.ا