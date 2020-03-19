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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 10:36 ص

لجنة نيابيـة تؤكد ضرورة تعقيم السجون لحماية النزلاء من الاصابة بكورونا

لجنة حقوق الإنسان

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية  تواصلها المباشر مع مدراء السجون الاصلاحية  لمتابعة عمليات التعقيم والتعفير لحماية النزلاء من الاصابة بفايروس كورونا.

وجددت اللجنة  مطالبتها لكافة الاجهزة الامنية وتحديدا وزارة الداخلية بضرورة التأكيد على قيادات الشرطة بتعقيم مراكز الاحتجاز والتسفيرات.

واوضحت  انه " سيتم تشكيل لجان تحقيقية خاصة من لجنة حقوق الانسان للتأكد من تنفيذ والتزام الجهات المعنية بالاوامر والتعليمات الصادرة من خلية الازمة في وزارة الصحة "، داعية مكاتب رصد مفوضية حقوق الانسان في المحافظات  الى القيام بدورها  في التأكد من تعقيم وتعفير اماكن الاحتجاز والسجون.

ف.ا
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