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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 10:27 ص

وزير المالية و رئيس الوزراء المكلف يناقشان تأثير إنخفاض أسعار النفط على الاوضاع المالية

فؤاد حسين


ناقش نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين و رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، تأثير إنخفاض أسعار النفط على مجمل الوضع المالي والخطط المستقبلية لإدارة الازمة التي  تمر بها البلاد.

وذكرت وزارة المالية في بيان" ان الوزير التقى الزرفي، حيث قدم فؤاد حسين التهنئة لرئيس الوزراء المكلف بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتمنى له كل الموفقية والنجاح في مهمته". 

و اضافت " ان اللقاء تناول مواضيع مختلفه، حيث استعرض المكلف برنامج حكومته المستقبلي وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه العراق". 

واشارت الى انه تم التطرق ايضا ، الى الوضع السياسي  الداخلي وموقف الأحزاب السياسية من مسألة التكليف، وفي هذا السياق أتفق الطرفان على ضرورة توحيد الموقف ورص الصفوف من اجل عبور هذه  المرحلة الحرجة والحساسة في تأريخ العراق.

 واوضحت الوزارة ان المكلف طرح  رؤيته في كيفية التعامل مع أقليم كردستان، والسبل الكفيلة بحل المسائل  العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. 

واشارت الى انه تم ، التطرق كذلك  الى الوضع الأقتصادي العام وتأثير إنخفاض أسعار النفط على مجمل الوضع المالي والخطط المستقبلية لإدارة الازمة التي  تمر بها البلاد وهي جزء من الأزمة في المنطقه والعالم.

ف.ا
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