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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 10:15 ص

استثناء موظفي المصارف من حظر التجوال في البصرة

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اعلنت قيادة عمليات البصرة عن استثناء الموظفين العاملين في المصارف الحكومية والأهلية من إجراءات فرض حظر التجول في محافظة البصرة اعتبارا من الأحد المقبل.
يذكر ان خلية الازمة في محافظة البصرة فرضت حظرا للتجوال في المحافظة منذ يوم الاثنين الماضي كأجراءات احترازية ضد فايروس كورونا .
وكانت خلية الازمة قررت فرض غرامة ١٠٠ الف دينار على المركبات التي لم تتلزم بحظر التجوال” واستثنت في قرارها مركبات الطوارئ ونقل المواد الغذائية والحالات الخاصة وكذلك الصحفيين ووسائل الاعلام ” فيما وجهت قيادة عمليات البصرة بغلق عدد من محطات تعبئة الوقود في المحافظة كاجراء لمنع والحد من سير المركبات في شوارع البصرة
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