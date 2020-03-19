رغم الأزمة الاقتصادية.. البنك المركزي : قادرون على تأمين الرواتب وتغطية الديون

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطيتة رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.

وقال العلاق في تصريحات له ، إنه “بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب”، مؤكدا أن “هناك بعض القلق لكنه ليس حادا”.

وأضاف، أن “أسعار النفط لن تبقى عند هذا المستوى. لا نتوقع أن ترتفع كثيرا، لكنها كافية لتأمين المبالغ المطلوبة”.

وأوضح العلاق، أن المسؤولين ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ميزانية 2020، وهي واحدة من أكبر ميزانية العراق على الإطلاق التي تبلغ نحو 164 تريليون دينار.

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر في وقت سابق، من أن العراق سيواجه ضغوطا اقتصادية هائلة في ظل انهيار السعار النفط، فيما وجه مناشدة للمسؤولين العراقيين بضرورة إيجاد حلول عاجلة.

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