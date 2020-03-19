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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 10:06 ص

الرافدين : توطين رواتب منتسبي شرطة بابل وحصولهم على الماستر كارد

صرف الرافدين
اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن توطين رواتب منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل وحصولهم على بطاقة الماستر كارد الدولية.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، إنه “تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل والقواطع التابعة لها”.
وأضاف أنه “سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا”.
وأوضح البيان، أن “المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات”.
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