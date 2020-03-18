العالم يواجه كورونا: نيوجيرسى تحظر التجوال.. إيطاليا وإسبانيا تفرضان حظرا كليا.. العراق والفلبين تكتفيان بالعاصمة

اتخذت العديد من دول العالم إجراءات صارمة لتقييد تحركات مواطنيها لتعليق السفر وإغلاق المدارس والمطاعم والشركات المسارح ودور السينما، لمواجهة فايروس كورونا.

كما لجأت بعض البلاد، إلى فرض حظر كامل أو جزئي للتجول لمنع مواطنيها من تعريض أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس القاتل.

ففرضت حكومات حظر تجولا فى المدن الأكثر تضررا، ففي العراق تفرض حظر التجول فى بغداد اعتبار من 17 مارس وحتى 24 مارس مع استثناء البضائع من الحظر.

كما قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تمديد قرار حظر التجوال فى مدينتي أربيل والسليمانية لعدة أيام إضافية.

وفى الفلبين فرضت السلطات حظر تجول خلال ساعات الليل فى بالعاصمة مانيلا من الثامنة مساء حتى الخامسة فجر، وطلبت من مراكز التسوق إغلاق أبوابها وذلك لعد ارتفاع حالات الإصابة يوم الجمعة الماضي إلى 64.

وأعلن حاكم ولاية نيوجيرسى فرض حظر التجول فيما وصف بأن تصعيد كبير فى محاولات وقف انتشار الوباء، وقال الحاكم فيل مورفى إنه بدأوا من منتصف ليل الاثنين كل شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية وشركات الترفيه يجب أن تغلق بعد الثامنة مساء.

وكانت بورتريكو قد أعلنت فرض حظر تجول فى التاسعة مساء حتى الخامسة فجرا، مع إغلاق كل المحال التجارية ودور السينما والصالات الرياضية والحانات، فيما اعتبر أقوى إجراء يتم اتخاذه حتى الآن على أرض أمريكية.

وقد أوصت مراكز الوقاية من الأمراض بإلغاء أو تعليق تجمع 50 شخص أو أكثر.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة التشيكية، فرض قيود على الحركة فى كافة أرجاء البلاد حتى 24 مارس، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع.

وقال رئيس الحكومة أندريه بابيش، إن الناس في جميع أنحاء البلاد يجب ألا يغادروا منازلهم إلا للعمل أو الطوارئ، وقد تُفرض عقوبات تصل إلى 3 ملايين كرونة تشيكية على الانتهاكات ومخالفة القانون.

يمثل الإعلان أكبر الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من انتشار COVID-19، ووصل عدد الحالات المؤكدة لفيروس الكورونا في جمهورية التشيك إلى 293، وقد تم عزل أكثر من 5000 شخص.

وكذلك، فرضت الحكومة الإسبانية حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوما، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي فيروس كورونا.

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل، ولن يسمح القانون، بسير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

ويشمل هذا خفض خدمات وسائل النقل العام برا وبحرا وجوا إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

وكذلك، فإن إيطاليا أكبر بؤرة للوباء فى أوروبا فرضت قيودا صارمة على تنقلات وتحركات المواطنين فى سائر البلاد.

فبحسب المرسوم الصادر عن حكومة روما، فإن الإجراءات الاستثنائية، التي خضع لها منذ الأسبوع الماى، ربع سكان البلاد باتت تشمل كافة الأراضي الإيطالية.

وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية "أياً كان مستواها أو نوعها.