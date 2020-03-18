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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 آذار 2020 03:37 م

متظاهرو العراق: تكليف الرئيس صالح للزرفي استهانة بعقول العراقيين وتجاهل لمطالب المعتصمين

متظاهرون يرفضون الزرفي

أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات أكتوبر، رفضها القاطع لما سمته مرشح أحزاب المحاصصة الطائفية المعروف لأهالي مدينة النجف بفساده وولائه لحزب الدعوة ومشاركته في دورتين انتخابيتين، مجددة المطالبة بحل البرلمان.

وقالت اللجنة التنظيمية للتظاهرات في بيان، إن قيام الرئيس صالح باختيار الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء استهانة واضحة بعقول العراقيين وتجاهل متعمد لمطالب المعتصمين السلميين الذين اكدوا مراراً وتكراراً أن الذين أسهموا في مؤسسات النظام التشريعية والتنفيذية وكانوا جزءاً من منظومة الفساد التي نهبت أموال العراق لن يكونوا مقبولين للثوار لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأكدت اللجنة، أن المعتصمين سيقومون بكل النشاطات والفعاليات التصعيدية السلمية لإسقاط ترشيح عدنان الزرفي، مذكرة الرئيس صالح بمطالب المعتصمين في حل برلمان وتعيين شخصية وطنية مستقلة ليرأس حكومة انتقالية بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية مهمتها الرئيسية تجميد الدستور وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة بإشراف دولي وفقاً لقانون انتخابات منصف يشترك فيه كل العراقيين على حدٍ سواء.

وذكر مصدر سياسي، أن عملية تكليف الزرفي تمت بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وفي بيان صادر عن الرئاسة ، أعرب صالح عن أمله بأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق.

ولدى الزرفي، العضو في حزب الدعوة ثم في ائتلاف «النصر» برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 30 يوماً لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي، وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر/كانون الأول، تقوم بتصريف الأعمال.

وسيكون أمام الزرفي أيضاً، مهمة حل مسألة تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

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