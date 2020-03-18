محمود عثمان : الاكراد لن يتخذوا موقفا من الزرفي قبل لقائه



اعلن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان :" ان الكتل الكردية لم تتحفظ على تكليف عدنان الزرفي وتنتظر لقاءه لتحديد موقفها منه".



وقال عثمان في تصريح صحفي :" ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ابدت تأييدها لتكليف عدنان الزرفي ، فيما لم تتخذ الكتل الكردية الاخرى موقفا بعد ، منتظرة لقائه "، لافتا الى :" ان خطاب الزرفي يوم امس كان جيدا وشمل الكثير من مشاكل البلاد ، ومن ضمنها المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم".



واوضح :" ان المشاكل الحالية المتعلقة بانخفاض اسعار النفط والمشاكل بين الحشد والولايات المتحدة الامريكية وتفشي فايروس كورونا ، تستدعي وجود حكومة قوية قادرة على انتشال البلد من وضعه الحالي باسرع وقت ممكن ".



ف.ا