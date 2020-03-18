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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 آذار 2020 03:02 م

محمود عثمان : الاكراد لن يتخذوا موقفا من الزرفي قبل لقائه


 اعلن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان :" ان  الكتل الكردية لم تتحفظ على تكليف عدنان  الزرفي وتنتظر لقاءه لتحديد موقفها منه".

وقال عثمان في تصريح صحفي  :" ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ابدت تأييدها لتكليف عدنان الزرفي ، فيما لم تتخذ الكتل الكردية الاخرى موقفا بعد ، منتظرة  لقائه "، لافتا الى :" ان خطاب الزرفي يوم امس كان جيدا وشمل الكثير من مشاكل البلاد ، ومن ضمنها المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم".

واوضح :" ان المشاكل الحالية المتعلقة بانخفاض اسعار النفط والمشاكل بين الحشد والولايات المتحدة الامريكية وتفشي فايروس كورونا ، تستدعي وجود حكومة قوية قادرة على انتشال البلد من وضعه الحالي باسرع وقت ممكن ".

ف.ا
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