الرافدين يوزع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية وحماية المنشات



اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي انه "تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات والقواطع التابعة لها.



وأضاف انه "سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخراً"، مؤكداً ان "المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات.



ف.ا