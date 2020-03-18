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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 آذار 2020 02:43 م

الرئيس الايراني مهددا : طهران في حل من جميع القيود المفروضة عليه بشأن الاتفاق النووي

روحاني
 اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، أن ايران ردت على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مهددا بالرد من جديد.

وهدد روحاني في كلمة القاها اليوم، بأن الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها، مؤكدا أن “العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية”، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تعد عصب الاقتصاد الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلنت طهران تخليها عن الالتزام بالقيود الرئيسية المنصوصة في الاتفاق النووي الإيراني، لكنها شددت على أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستعدة للعودة للوفاء بالتزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران المذكورة في الصفقة.

ع د
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