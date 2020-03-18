اتحاد غرب آسيا لكرة القدم يعلن موعد إقامة النسخة العاشرة من بطولة الرجال



أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، موعد إقامة النسخة العاشرة من بطولة الرجال التي سيستضيفها الاتحاد الإماراتي.

وقال الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم في بيان أنه “جرى الاتفاق على أن تقام البطولة خلال الفترة من ٢ إلى ١٥ كانون الثاني ٢٠٢١، وعلى أن يتم تثبيت موعدها النهائي وإصدار جدول مبارياتها على ضوء تأكيدات الاتحادات الأهلية للمشاركة بها”.

وأضاف البيان ان “اتحاد غرب آسيا خاطب كافة الاتحادات الأعضاء لتأكيد مشاركتها بالبطولة، وحدد يوم ٣٠ نيسان ٢٠٢٠ المقبل آخر موعد لاستقبال نماذج المشاركة، ليتسنى له المضي بعد ذلك بالإجراءات اللازمة مع جميع الجهات ذات الصلة”.

وسبق وأن أعلن الاتحاد الإماراتي رسمياً استضافته للنسخة العاشرة، ولأول مرة في تاريخه منذ انطلاق البطولة عام ٢٠٠٠، وهو ما ينطبق كذلك على المنتخب الإماراتي الذي ستشهد النسخة القادمة أول ظهور له كذلك على مستوى بطولة الرجال.

ع د