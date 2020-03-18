مصادر: الكاظمي رفض عرضا رئاسيا لتكليفه برئاسة الوزراء لهذا السبب

كشفت مصادر سياسية اليوم الأربعاء، عن رفض رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي عرضا من رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليفه برئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن الكاظمي رهن قبوله بتحصيل اتفاق شيعي شيعي.

وقالت المصادر إنه “صباح الإثنين، بطلب مستعجلٍ من رئيس الجمهوريّة، برهم صالح، توجّه رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، إلى قصر السلام» عرض صالح على الكاظمي تولّي منصب رئاسة الوزراء بعدما أخفقت «اللجنة السباعيّة» في تسمية مرشّح يحوز دعم أركان البيت الشيعي”.



وأضافت المصادر، أن “الكاظمي رفض عرض صالح، راهناً قبوله بتحصيل إجماعٍ «شيعيٍّ ــــ شيعيّ»، وتحديداً من الفتح وسائرون ثم الفضاء الوطني إضافة إلى الاستفهام عن رأي المتظاهرين في ذلك”.



وأوضحت المصادر، أن “الرئيس عجز عن توفير تلك الشروط، رغم محاولته إقناع الرجل. فسارع إلى إبلاغ الكتل الشيعية أنّه مع نهاية «المهلة»، سيضطّر إلى تكليف أي أحد، داعياً إيّاهم إلى طرح مرشّح توافقيّ”.