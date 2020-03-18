بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 18 آذار 2020
آخر الأخبار
الرافدين يوزع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية وحماية المنشات اعتقال إيراني الجنسية دخل السليمانية بطرق غير قانونية الديمقراطي: الاحزاب الكردية ستخرج بموقف موحد من الحكومة نصيف تنتقد الهجمة التي تتعرض لها بسبب تواجدها أثناء تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة إياد علاوي يشيد بشجاعة المتظاهرين ويدعوهم الى الصمود لحين تحقيق المطالب المشروعة بومبيو يؤكد دعم بلاده للزرفي في حال تحقيقه الاحتياجات الاساسية للعراقيين تكليف الزرفي خطة لقلب الطاولة على الأطراف السياسية.. بهدف تفجير صراعات متعددة في العراق قوى شيعية ترفض تكليف عدنان الزرفي.. وتعتبره خطوة استفزازية من برهم صالح نينوى تفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة أسبوع لاعب عراقي يقترب من الانتقال الى الدوري السويدي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 آذار 2020 01:24 م

هجوم مباغت للجيش اليمني على ميليشيا الحوثي الإيرانية بصرواح وقانية

ETJx1hqWkAAPtS7

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المتمردة، في جبهات صرواح والمخدرة، غربي مأرب، وقانية شمال البيضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي إن العمليات الهجومية تأتي ردا على تصعيد الميليشيا الحوثية، لافتا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى القبض على عدد من عناصرها.

وأضاف أن "المعارك متواصلة في جبهات صرواح، والمخدرة، وقانية، وسط تقهقر الميليشيا الحوثية، وانهيارات في صفوفها"، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.
خسائر جسيمة بصفوف الحوثي
وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني، أن المعارك تزامنت مع قصف مكثف من مدفعية الجيش، وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو للجيش الوطني عقب دحره للميليشيات الانقلابية في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء، وسط اليمن.
كما نشر مقطع آخر للمعارك الشرسة التي يخوضها أبطال الجيش ضد ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.
وأعلن الجيش اليمني، عن مصرع أكثر من 80 عنصراً حوثياً وجرح آخرون، الثلاثاء، في مواجهات بجبهتي صرواح غربي مأرب، وقانية شمال البيضاء.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأربعاء، 18 آذار 2020 01:32 م
إقرأ ايضا
روحاني

الرئيس الايراني مهددا : طهران في حل من جميع القيود المفروضة عليه بشأن الاتفاق النووي 18 آذار 2020 02:43 م

ترامب

ترامب يحصل رسمياً على ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية 18 آذار 2020 10:14 ص

ترامب

واشنطن ترفض طلباً صينيا لتخفيف العقوبات على إيران بسبب كورونا 17 آذار 2020 01:50 م

عاجل 1

عاجل| كورونا يجبر الملالي على إطلاق سراح 85 ألف سجين من بينهم سجناء سياسيون 17 آذار 2020 11:09 ص

عاجل فيس

أعضاء الحكومة البولندية سيخضعون لفحوصات كورونا بعد إصابة وزير البيئة بالفيروس 17 آذار 2020 10:33 ص

مايك اسبر

وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه بالحجر الصحي بسبب كورونا 17 آذار 2020 10:18 ص

وزير الصحة التركي

تركيا تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا 16 آذار 2020 07:51 ص

عاجل 1

عاجل.. روسيا تغلق حدودها مع بولندا والنرويج أمام الأجانب 14 آذار 2020 12:07 م

التعليقات