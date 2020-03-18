خلية الأزمة: إرسال عينات 11 شخصا مشتبه في إصابتهم بـ كورونا من كربلاء إلى بغداد

أعلنت خلية الازمة في كربلاء إرسال 11 عينة للفحص المختبري في بغداد للتأكد من إصابتها أو خلوها من فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الخلية الدكتور محمد الوكيل في تصريح له ، أنه “تم إرسال 11 عينة لحالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا الى مختبرات الصحة العامة في بغداد للتأكد من سلامتها او اصابتها”.

وأضاف الوكيل أن “الحالات الستة المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا والراقدة في حميات مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية تتمتع بصحة جيدة وتتماثل للشفاء”.

واشار الى ان الاجراءات المتخذة في المحافظة لاسيما حظر التجوال ومنع التجمعات ستكون عاملا مهما أمام عدم مضاعفة الحالات وتسجيل اصابات جديدة

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