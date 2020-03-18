المسعودي: سنرفض “الزرفي” كسابقه في هذه الحالة

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، ان سائرون سيرفض عدنان الزرفي في حال تقديمه التنازلات ورضوخه للكتل السياسية من اجل الحصول على رئاسة الوزراء، لافتا الى ان الزرفي يجب ان يتبع الخارطة السياسية التي تم الاتفاق عليها.

وقال المسعودي في تصريح له ، ان “موقف سائرون من تكليف الزرفي سيتبع موقف الصدر، حيث سنكون مع الزرفي بمقدار التزامه بالدستور وسنتعامل معه كما تعاملنا مع من سبقوه”.

وأضاف ان “الزرفي لم يكن مرشح سائرون، يجب ان يلتزم بالخارطة السياسية التي يجب ان يسير بموجبها”.

وأوضح ان “الزرفي سيرفض في حال عدم التزامه بالخارطة السياسية التي تؤكد على أهمية قيامه باجراء الانتخابات المبكرة في مدة لاتتعدى السنة الحالية او في الربع الأول من العام المقبل”.

وبين ان “الزرفي يجب ان يواجه الفساد ويؤسس لاصلاح سياسي في العراق خاصة ان هناك الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.

واكد ان “الزرفي سيرفض في حال وصوله الى السلطة من خلال رضوخه وتقديمه التنازلات للكتل السياسية واملاءاتها، اذا يتوجب ان يأتي بحكومة قوية ويجري الانتخابات المبكرة”.

ع د





