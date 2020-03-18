بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 18 آذار 2020 12:31 م

الدفاع المني: 170 فرقة كيماوية وبيولوجية تبدأ في تطهير بغداد من "كورونا"

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 كشف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل عمليات التطهير التي ستجري خلال الساعات القادمة في بغداد بعد فرض حظر التجوال، مبينا ان 170 فرقة ستشرع في تطهير العاصمة من فيروس كورونا.
وقال بوهان في تصريح له، إن “170 فرقة معالجة كيمياوية وبيولوجية وصحية ستشرع في تطهير العاصمة بغداد من فيروس كورونا من اجل منع تفشي الوباء في ارجاء المدينة بعد الانتهاء من الوسط الناقل”.
واضاف ان “الفرق مجهزة باداوت تقنية حديثة وفق المواصفات العالمية لمراقبة جميع مناطق بغداد بالتعاون مع الجهات الصحية والامنية والرقابية”.
ودخل حظر التجوال حيز التنفيذ في العاصمة بغداد اعتبارا من مساء امس الثلاثاء ولمدة أسبوع وذلك ضمن إجراءات خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا.

ع د

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