النزاهة النيابية : شخصيات كبيرة تتدخل لمنع فتح ملفات الفساد



اعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن تحركات لتعديل قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مشيرة الى :" ان التعديل يتضمن منح 10% مكافأة لمن يخبر عن اي اموال عائدة للدولة سرقت من قبل الفاسدين ".



وقال مقرر اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" هناك ضعف كبير في عمل دائرة استرداد اموال الدولة في هيئة النزاهة من حيث متابعة الاموال المسروقة والجدية بفتح الملفات".



واضاف انه :" في حال وجود اي تحرك جدي لمواجهة ملفات الفساد يواجه بتحديات ومعوقات عديدة وتدخل شخصيات كبيرة لايقاف فتحها"، مشيرا الى :" ان لجنة النزاهة ، بالتعاون مع اللجان الاخرى المعنية ، لديها تحرك لتعديل قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ".



واوضح :" ان التعديل يتضمن منح مكافأة مالية بنسبة 10% ، لاي شخص يبلغ عن اموال تابعة للدولة مسروقة او ملف فساد مالي ، ضمن الاجراءات التشجيعية للابلاغ عن ملفات الفساد".