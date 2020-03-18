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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 18 آذار 2020 11:46 ص

النزاهة النيابية : شخصيات كبيرة تتدخل لمنع فتح ملفات الفساد

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النزاهة النيابية : شخصيات كبيرة تتدخل لمنع فتح ملفات الفساد

اعلنت لجنة النزاهة النيابية،  عن تحركات لتعديل قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مشيرة الى :" ان التعديل  يتضمن منح 10% مكافأة لمن يخبر عن اي اموال عائدة للدولة سرقت من قبل الفاسدين ".

وقال مقرر اللجنة عبد الامير المياحي  في تصريح صحفي :" هناك ضعف كبير في عمل دائرة استرداد  اموال الدولة في هيئة النزاهة من حيث متابعة الاموال المسروقة والجدية بفتح الملفات".

واضاف انه :" في حال وجود اي تحرك جدي لمواجهة ملفات الفساد يواجه بتحديات ومعوقات عديدة وتدخل شخصيات كبيرة لايقاف فتحها"، مشيرا الى :" ان لجنة النزاهة ، بالتعاون مع اللجان الاخرى المعنية ، لديها تحرك لتعديل قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ".

واوضح :" ان التعديل يتضمن منح مكافأة مالية بنسبة  10%  ، لاي شخص يبلغ عن اموال تابعة للدولة مسروقة او ملف فساد مالي ، ضمن الاجراءات التشجيعية للابلاغ عن ملفات الفساد".
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