نائب يكشف عن شراء مسؤولين شهادات من الكليات الأهلية دون امتحانات

كشف عضو لجنة التعليم النيابية، رياض المسعودي، عن قيام العديد من المسؤولين ورجال الأعمال بشراء شهادات جامعية من الكليات الأهلية، مبينا أنه يتم دفع قسط الكلية وتسلم شهادة التخرج من دون وجود دفاتر امتحانية.

وقال المسعودي، إن هناك جهات سياسية تعمل في العراق على تهديم التعليم الحكومي للدفع باتجاه التعليم الأهلي والذي اصبح باب للتجارة في الكليات الأهلية.

وأضاف أن أغلب المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال والسياسيين لا توجد لديهم شهادات جامعية وقاموا بشرائها من الكليات الأهلية، مشيرا إلى أن بعضهم دفع قسط الكلية الاهلية ولا يتواجد أو يدرس في الجامعة ويسلم الشهادة الجامعية تؤيد تخرجه منها.

وأوضح أن غالبيتهم لا توجد لديهم حتى دفاتر امتحانية في الجامعة الأهلية التي اعلن تخرجه منها، لافتا إلى أن هؤلاء يتحكمون بأغلب المناصب في الوقت الحالي ويديرون جامعات أهلية بالبلاد.