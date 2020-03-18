تحالف العامري يحمل رئيس الجمهورية المسؤولية عن تداعيات تكليف الزرفي .. ويعتبرها خطوة استفزازية

حمل تحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري رئيس الجمهورية برهم صالح كامل المسؤولية عن ما سماها تداعيات تكليف عدنان الزرفي ، لمنصب رئيس الوزراء معتبرا اياها خطوة استفزازية حسب تعبيره.



وقال في بيان " نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميًا ارتكابه للمخالفة الدستورية بذلك ".



وأضاف البيان "أن رئيس الجمهورية يكرر اليوم نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة اخرى وعليه فإننا نحمل رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية وسنأخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور ".