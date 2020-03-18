نائب يتهم برهم صالح وكتلا سياسية أخرى بتكليف الزرفي لرئاسة الوزراء

اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية التابعة لميليشيا العصائب حسن سالم رئيس الجمهورية برهم صالح وكتلا سياسية أخرى ، بتكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المؤقتة .



وقال النائب سالم، في تصريح صحفي، إن " كتل تحالف سائرون وتيار الحكمة وائتلاف النصر ورئيس الجمهورية برهم صالح وراء تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف ، صباح امس عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة.