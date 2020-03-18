محمد علاوي: أمام الزرفي طريقان صعبان لتشكيل حكومته

أكد المكلف السابق برئاسة الوزراء محمد علاوي، أن أمام عدنان الزرفي طريقين صعبين لتشكيل حكومته.

وقال محمد علاوي في بيان " تم تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة؛ والحقيقة فانه امام امتحان صعب، اما ان يرضى بالمحاصصة وتقسيم الوزارات بين احزاب الطبقة السياسية انطلاقاً من مبدأ المحاصصة السياسية ، وبالتالي تستمر عملية حلب الوزارات والفساد من دون تحقيق انجاز ملموس على الارض والذي قد يؤدي الى انهيار اقتصاد البلد خلال فترة لا تتجاوز سنة ان بقيت اسعار النفط على ما هي عليه الآن، وفي هذه الحالة سيتمكن من تمرير كابينته الوزارية؛ واما ان يعين وزراء اكفاء ونزيهين من دون تدخل الاطراف السياسية والحزبية ،وفي هذه الحالة سيدخل في صراع مع الطبقة السياسية التي قد ترفض تمرير كابينته الوزارية".

وتساءل ‏هل هناك طريق ثالث؟ ، مبينا أن :الأيام القادمة ستكشف الطريق الذي سيتجه اليه البلد.