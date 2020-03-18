السوداني يدعو المتظاهرين إلى فتح حوار مع الزرفي وحشد الطاقات للانتخابات المبكرة

دعـا عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني ، المتظاهرين إلى الدفع باتجاه فتح حوار مع رئيس الوزراء المكلف وأن يتوجه إلى حشد الطاقات للانتخابات المقبلة .



وقال السوداني في بيان صحفي، إن " واجبنا الوطني يحتم علينا العمل على تسهيل مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف ودعمه في إنجاز مهمته في مجال إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون ، ومحاربة الفساد وحفظ السيادة الوطنية وإبعاد القرار السياسي العراقي عن التأثيرات الخارجية، وعدم الخضوع إلى ضغوط القوى السياسية وطلاب المحاصصة ، والالتزام بالذهاب الى انتخابات مبكرة حرة نزيهة بعيدة عن حراب المسلحين والفاسدين وتهديداتهم".



وأضاف ، في بيان صحفي :" في الوقت الذي نحترم فيه وجهة نظر ابناء الحراك الشعبي ، فإننا ندعو شبابنا المنتفض المتطلع إلى مستقبل افضل لان يتوجه إلى رصِّ الصفوف وحشد الطاقات للانتخابات المقبلة لتقديم نخبة نزيهة تليق بتمثيل الشعب العراقي وتعبر عن ارادته الحقيقية ،وحينها ستكون جهوده قد اثمرت في ازاحة الطبقة الفاسدة والفاشلة".