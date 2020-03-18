بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 18 آذار 2020
آخر الأخبار
اعتقال إيراني الجنسية دخل السليمانية بطرق غير قانونية الديمقراطي: الاحزاب الكردية ستخرج بموقف موحد من الحكومة نصيف تنتقد الهجمة التي تتعرض لها بسبب تواجدها أثناء تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة إياد علاوي يشيد بشجاعة المتظاهرين ويدعوهم الى الصمود لحين تحقيق المطالب المشروعة بومبيو يؤكد دعم بلاده للزرفي في حال تحقيقه الاحتياجات الاساسية للعراقيين تكليف الزرفي خطة لقلب الطاولة على الأطراف السياسية.. بهدف تفجير صراعات متعددة في العراق قوى شيعية ترفض تكليف عدنان الزرفي.. وتعتبره خطوة استفزازية من برهم صالح نينوى تفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة أسبوع لاعب عراقي يقترب من الانتقال الى الدوري السويدي اصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة قرب الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 آذار 2020 10:58 ص

السوداني يدعو المتظاهرين إلى فتح حوار مع الزرفي وحشد الطاقات للانتخابات المبكرة

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق
دعـا عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني ، المتظاهرين إلى الدفع باتجاه فتح حوار مع رئيس الوزراء المكلف وأن يتوجه إلى حشد الطاقات للانتخابات المقبلة .

وقال السوداني في بيان صحفي، إن " واجبنا الوطني يحتم علينا العمل على تسهيل مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف ودعمه في إنجاز مهمته في مجال إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون ، ومحاربة الفساد وحفظ السيادة الوطنية وإبعاد القرار السياسي العراقي عن التأثيرات الخارجية، وعدم الخضوع إلى ضغوط القوى السياسية وطلاب المحاصصة ، والالتزام بالذهاب الى انتخابات مبكرة حرة نزيهة بعيدة عن حراب المسلحين والفاسدين وتهديداتهم".

وأضاف ، في بيان صحفي :" في الوقت الذي نحترم فيه وجهة نظر ابناء الحراك الشعبي ، فإننا ندعو شبابنا المنتفض المتطلع إلى مستقبل افضل لان يتوجه إلى رصِّ الصفوف وحشد الطاقات للانتخابات المقبلة لتقديم نخبة نزيهة تليق بتمثيل الشعب العراقي وتعبر عن ارادته الحقيقية ،وحينها ستكون جهوده قد اثمرت في ازاحة الطبقة الفاسدة والفاشلة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحزب الديمقراطي الكردستاني

الديمقراطي: الاحزاب الكردية ستخرج بموقف موحد من الحكومة 18 آذار 2020 02:45 م

عالية نصيف

نصيف تنتقد الهجمة التي تتعرض لها بسبب تواجدها أثناء تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة 18 آذار 2020 02:42 م

8263b8c6-010b-4faa-a86b-14f733ee341d_16x9_1200x676

اتحاد غرب آسيا لكرة القدم يعلن موعد إقامة النسخة العاشرة من بطولة الرجال 18 آذار 2020 02:39 م

اياد علاوي

إياد علاوي يشيد بشجاعة المتظاهرين ويدعوهم الى الصمود لحين تحقيق المطالب المشروعة 18 آذار 2020 02:38 م

image-93

مصادر: الكاظمي رفض عرضا رئاسيا لتكليفه برئاسة الوزراء لهذا السبب 18 آذار 2020 02:37 م

مايك بومبيو

بومبيو يؤكد دعم بلاده للزرفي في حال تحقيقه الاحتياجات الاساسية للعراقيين 18 آذار 2020 02:34 م

8263b8c6-010b-4faa-a86b-14f733ee341d_16x9_1200x676

المسعودي: سنرفض “الزرفي” كسابقه في هذه الحالة 18 آذار 2020 12:40 م

مقتدى الصدر متوعدا العراقيين

​أول تعليق من الصدر على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة 18 آذار 2020 12:35 م

التعليقات