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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 آذار 2020 10:35 ص

مصرع 5 اشخاص من أسرة واحدة بعد انهيار منزلهم جراء الأمطار غربي بعقوبة

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 لقي 5 أفراد من عائلة واحدة لقي مصرعهم جراء انهيار منزلهم بسبب الامطار في بعقوبة، مركز محافظة ديالى.
وقال مصدر حكومي في ديالى، ان خمسة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم جراء انهيار منزلهم بضواحي الكاطون غربي بعقوبة بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية.
وأضاف ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ طفلتين من تحت الانقاض، مبينا ان العائلة من اهالي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.
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