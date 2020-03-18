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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 آذار 2020 10:11 ص

ائتلاف النصر: مهام المرحلة الانتقالية هي أساس نجاح تكليف الزرفي

حيدر العبادي

أكد ائتلاف "النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن  مهام المرحلة الانتقالية هي الأساس بنجاح تكليف عدنان الزرفي، وفي طليعتها تحقيق انتخابات نزيهة وضمان ادارة ناجحة وقوية للدولة بعيدا عن الفساد ومصالح المحاصصة وفوضى السياقات".

وقال الائتلاف في بيان، إن تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء جاء في ضوء المواصفات التي حددتها الكتل وبسبب وسطية المنهج السياسي الذي ينتمي اليه ويتبعه، رغم الصراعات الكتلوية الحادة".

وأضاف أن الإصلاح الذي يطالب به الشعب رهن حكومة نزيهة وفعالة ومتضامنة مع جمهورها وقواها الخيّرة، كما حدث ابان سنوات الحكم 2014-2018 ، التي استطاعت بها الحكومة والشعب والقوى الخيرة  تحقيق النصر بمعارك التحرير وتوحيد البلد والسيادة ومعالجة الازمة المالية".

وأعرب عن أمله  بتضامن وطني جاد لتحقيق اهداف مرحلة انتقالية صالحة ومؤسسة لغد افضل للشعب والدولة.

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