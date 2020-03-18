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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 آذار 2020 10:11 ص

الحكمة يعترض على آلية اختيار الزرفي رئيسا للحكومة: مخالفة للدستور

تيار الحكمة
أعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الأربعاء، اعتراضه على الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف عدنان الزرفي رئيسا للحكومة المقبلة، وتحفظه على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف.

وقال المكتب السياسي للتيار في بيان له، إن “تيار الحكمة “يؤكد حرصه الكامل على تجاوز المنعطف الذي تشهده البلاد في ظرفٍ دقيق ، وسعيه الحثيث الى لملمة المواقف وإنضاجها وتقريب الوجهات باتجاه الخروج من الأزمة السياسية القائمة”، مؤكدا “أهمية احترام القواعد الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق ، والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني”.

واضاف أن “تيارنا تابع الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في التكليف الجديد لمهمة تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة”، مبينا “إننا نبدي اعتراضنا على تلك الآلية وتحفظنا على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف بنحوٍ يعكس عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية ، على الرغم من ثقتنا بحسن النوايا وتقدير المصلحة العامة”.

ودعا التيار، الأطراف جميعها الى “رأب التصدعات والإلتزام بالدستور ومراعاة السياقات الوطنية التي بُنيت على أساسها العملية السياسية وحكوماتها المتعاقبة ، والمضي في مشوار الإصلاح”.
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