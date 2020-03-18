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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 آذار 2020 09:29 ص

عبد المهدي والزرفي يتفقان على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية

عبدالمهدي والزرفي
اتفق رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية .

 وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء:" إن عبدالمهدي التقى، مساء أمس المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، وبارك له تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدا الاستعداد لتسهيل عمله وتسخير كل الامكانات لنجاح مهامه ، كما جرى الاتفاق على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية.
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