عبد المهدي والزرفي يتفقان على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية

اتفق رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية .



وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء:" إن عبدالمهدي التقى، مساء أمس المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، وبارك له تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدا الاستعداد لتسهيل عمله وتسخير كل الامكانات لنجاح مهامه ، كما جرى الاتفاق على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية.