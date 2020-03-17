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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 04:58 م

القوات الامريكية تواصل اعمال المرحلة الاولى من مطارها الجديد في المنطقة الغربية

القوات الأمريكية

اعلن  مصدر امني في محافظة الانبار،  ان القوات الامريكية  مستمرة في اعمال المرحلة الاولى من انشاء مطار لها في المنطقة الغربية.

وقال المصدر  :" ان اعمال المرحلة الاولى من انشاء مطار للقوات الامريكية بالقرب من قاعدة عين الاسد الجوية بقضاء هيت غربي الانبار، مستمرة رغم الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها القوات الامريكية على قواعدها في المناطق الغربية لمنع الاصابة بمرض كورونا ".

واضاف :" ان القوات الامريكية تقوم ، باشراف خبراء وشركات  متخصصة ، بعملية صب ودفن وتحصين السياج الداخلي،  بالتزامن مع استمرار عمليات دخول عجلات محملة بمواد البناء الى داخل قاعدة عين الاسد الجوية "، مشيرا الى :" ان الطيران الامريكي وفر مظلة جوية فوق  المكان المستحدث حديثا تحسبا من استهدافه".

 

ف.ا

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