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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 04:55 م

الصين تسلم العراق دفعة جديدة من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا

العراق والصين

سلمت الصين  العراق  دفعة من المساعدات الطبية لتعزيز قدرات السلطات الصحية في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وجرت مراسم تسليم المساعدات التي تضم اجهزة ومستلزمات طبية بمقر السفارة الصينية ببغداد، بحضور السفير الصيني لدى  العراق تشانغ تاو.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية" :" وقع محضر التسليم  عن الجانب الصيني رئيس فريق الخبراء الصينيين تاو تشونغ تشوان، وعن الجانب العراقي مدير عام دائرة مدينة الطب حسن التميمي ".

وقال السفير الصيني في كلمة له بحفل تسليم المساعدات والمستلزمات الطبية :" ان هدف زيارة فريق الخبراء الصينيين  الى بغداد هو مشاركة  نظرائهم العراقيين في التصدي للوباء ".

واضاف السفير تشانغ :" سيتم انشاء مختبر جديد لتشخيص فايروس كورونا المستجد ، يمكن تشغيله واستخدامه في الاسبوع المقبل" ، مؤكدا :" ان  الحكومة الصينية تبذل جهودا ايجابية لجمع دفعة جديدة من المساعدات الطبية الى العراق ".

ف.ا
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