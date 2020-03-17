الاعدام لمدان بقتل شقيقتيه واثنين من اطفالهما حرقا في القادسية

قضت محكمة جنايات القادسية الهيئة الأولى بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان عن جريمة حرق اثنتين من شقيقاته فضلا عن حرق اثنين من ابناء شقيقته المجنى عليها في منطقة حي العروبة الثانية.



وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان: المدان اعترف بتفاصيل الحادث عندما قام بجلب (جليكان حديد) يحوي على مادة النفط سعة عشرين لترا وسكبه في مدخل الغرفة التي يتواجد فيها المجنى عليهم ومن ثم اشعال النار ما ادى الى حرق الغرفة بالكامل ووفاتهم بسبب خلافات عائلية بحسب اعترافاته.



وأضاف ان: الحادثة وقعت في منطقة حي العروبة الثانية عند الساعة الرابعة فجرا، لافتا إلى أن القاء القبض على المدان من قبل القوات الامنية تم خلال اقل من ساعة عندما شاهدته يهرب اثناء تنفيذه لهذه الجريمة.

ف.ا