شفاء 9 حالات اصابة بفايروس كورونا باقليم كردستان



اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، عن شفاء 9 حالات اصابة بفايروس كورونا واستمرار عمليات عزل المواطنين المشتبه باصابتهم بالفايروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة في بيان: خلال الـ24 ساعة الماضية تم عزل 277 مواطناً، 200 في اربيل و44 في السليمانية، و13 في دهوك و20 في حلبجة".



واضاف البيان: وصل عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي الى 4265، غادر 2481 مواطناً منهم بعد انهاء فترة العزل الـ14 يوماً. ومايزال هناك 1784 مواطناً داخل مراكز العزل الصحي".



واوضح البيان: خلال الـ24 ساعة الماضية تم اجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لـ126 حالة يشتبه باصابتها بفايروس كورونا، 46 في مدينة اربيل، و47 في السليمانية، و33 في دهوك، واظهرت النتائج اصابة 3 منهم بالفايروس في مدينة السليمانية، الاول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات عاد من ايران، والحالة الثانية هي لسيدة تبلغ من العمر 27 عاما، والحالة الثالثة هي ايضا لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما وهي من اقرباء امام المسجد الذي توفي جراء اصابته بفايروس كورونا في مدينة السليمانية قبل فترة".



وقال البيان: مجمل حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان بلغت 37 حالة بينها حالة وفاة واحدة و9 حالات شفاء تام، وباقي الحالات تخضع للرعاية الطبية".



ف.ا