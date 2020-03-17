النجيفي: العراق محاصر بجدران الفساد والإفلاس والعجز والجهل

أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، أن العراق محاصر بجدران الفساد والإفلاس والعجز والجهل.



وقال النجيفي في تغريدة على "تويتر"، إن "العراق اليوم محاصر بأربعة جدران هي الفساد والإفلاس والعجز والجهل".



وأضاف "وما إيران والولايات المتحدة سوى لاعبان يجدان هذه البقعة المحاصرة مناسبة لصراعهما".

