بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 آذار 2020 03:28 م

النجيفي: العراق محاصر بجدران الفساد والإفلاس والعجز والجهل

أثيل النجيفي
أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، أن العراق محاصر بجدران الفساد والإفلاس والعجز والجهل.

وقال النجيفي في تغريدة على "تويتر"، إن "العراق اليوم محاصر بأربعة جدران هي الفساد والإفلاس والعجز والجهل".

وأضاف "وما إيران والولايات المتحدة سوى لاعبان يجدان هذه البقعة المحاصرة مناسبة لصراعهما".
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