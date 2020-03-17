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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 03:12 م

وزارة الصحة والبيئة تصدر بيانا عاجلا عن فيروس كورونا

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أدناه الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء الموافق ١٧ آذار ٢٠٢٠
– أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٩٦ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة
– النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ٢١ موزعة كالتالي:-
– ١٥ حالة في الرصافة
– حالتين في مدينة الطب
– حالة واحدة في البصرة
– ٣ حالات في كربلاء
– حالة وفاة واحدة في واسط
فيكون المجموع الكلي كالاتي:
– النماذج المفحوصة: ١٦٧٩
– الإصابات : ١٥٤
– حالات الشفاء: ٤١
– الوفيات: ١١
تؤكد وزارة الصحة والبيئة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.
تهيب الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.
دائرة الصحة العامة
وزارة الصحة والبيئة
الثلاثاء ١٧ آذار ٢٠٢٠
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