صحة كربلاء تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن نتائج ثلاث حالات من المشتبه إصابتها بفيروس كورونا جاءت نتائجها موجبة وأكد مختبر الصحة العامة اصابتها بالفيروس.



وأضاف المصدر، أن الحالات الثلاث جميعها وافدة من ايران، والان تتلقى العلاج في ردهة الحمايات في مدينة الامام الحسين الطبية.