تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في الرصافة

كشف مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة.

وقال الساعدي في بيان، إن "مستشفيات صحة الرصافة سجلت سبعة إصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا توزعت بين اربعة رجال وثلاث نساء ليكون العدد التراكمي 22 حالة تم شفاء ثمان منها فيما لايزال 13 اخرون يرقدون في مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج مع وفاة حالة واحدة فقط".

وأضاف، أن "الحالة الاولى وهي لرجل بعمر (59) عاما عاد قبل اسبوعين من كركوك وبعد عودته بيومين بدأت عليه علامات ارتفاع درجات الحرارة والارتجاف وضيق التنفس والسعال وبعد اجراء الفحص واخذ العينات المختبرية في مستشفى الشيخ زايد جاءت النتائج موجبة مؤكدت اصابته بالفيروس ونقل على اثرها الى مستشفى ابن الخطيب".

وأشار الساعدي، إلى أن "الحالة الثانية هي لسيدة بعمر (52) عاما من اهالي منطقة الامين تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وسعال وضيق تنفس منذ يوم الـ 10 من اذار الجاري لم تسافر ولم تلامس حالات اصابة ولديها امراض مزمنة وراجعت مستشفى الشيخ زايد يوم امس 15 اذار وتم اخذ عينات لها واظهرت النتائج بانها موجبة مصابة بفيروس كورونا ونقلت الى نفس المستشفى".

وبين أن "الحالة الثالثة هي لسيدة بعمر (23) عام من اهالي منطقة الامين وهي زوجة ابن المصاب الحالة الاولى وكانت تعاني من سعال وسيلان الانف ونحول وحمى وحامل في الشهر الرابع تم الشك بإصابتها كونها ملامسة للحالة الاولى في نفس المنزل وتم اخذ العينة منها في مستشفى الشيخ زايد واظهرت النتائج اصابتها بالفيروس وتم نقلها الى مستشفى ابن الخطيب ايضا".

وأضاف الساعدي، أن "الحالة الرابعة هي لسيدة بعمر (48) سنة تسكن منطقة المدائن وهي ابنة احد الحالات المصابة بالمرض وتم اخذ عينات منها وعند ظهور النتيجة يوم امس كانت موجبة ومصابة بفيروس كورونا فيما سجلت الحالة الخامسة لرجل ملامس لاحدى الحالات الموجبة ايضا وتم رقوده في ردهة العزل في مستشفى ابن الخطيب".

وتابع: "اما الحالة السادسة فكانت لرجل بعمر (54) عام كان يعاني من ارتفاع درجات الحرارة وسعال وكان ملامسا لحالة موجبة واظهرت نتائج الفحوصات اصابته بالفيروس"، لافتا إلى أن "حالة الوفاة مع الحزن والالم الشديد كانت لرجل بعمر (50) عام يسكن منطقة الزعفرانية كان يعاني من سعال جاف وارتفاع في درجات الحرارة مع تعرق وضعف عام وغثيان منذ الـ12 من الشهر الجاري راجع مستشفى الزعفرانية يوم امس وكانت حالته غير مستقرة ومتاخرة ومصاب بالتهابات رئوية مزمنة واخذت منه العينة المختبرية وتبين انها موجبة ومصاب بفيروس كورونا وتم نقله على الفور الى مستشفى ابن الخطيب ولكن كانت حالته متاخرة اثناء مراجعته الى المستشفى لاجراء الفحص".

واكد الساعدي ان "ملاكات صحة الرصافة مستمرة بعملها على وتيرة متصاعدة لمتابعة جميع الحالات الواردة لمؤسساتها الصحية المشتبه اصابتها بفيروس كورونا فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس وحملات التعفير على مدار الساعة".