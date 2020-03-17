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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 02:31 م

5 ملايين دولار من المصرف العراقي للتجارة لدعم جهود الصحة في مواجهة كورونا

كورونا

 أعلن المصرف العراقي للتجارة TBI عن مساهمته بمبلغ 5 خمسة ملايين دولار امريكي كمساعدة طارئة لوزارة الصحة لمواجهة الانتشار العالمي لفيروس كورونا في العراق في إطار دعم الجهود الحكومية المبذولة في حماية المجتمع العراقي.
ونقل بيان للمصرف عن رئيسه فيصل وسام الهيمص اشارته إلى أهمية تكاتف الجميع من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأفراد خلال الفترة الراهنة.
وأضاف: بادرنا اليوم بالتبرع بمبلغ قدره (5) خمسة ملايين دولار لوزارة الصحة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، ولدعم وتعزيز جهود الوزارة في الحد من انتقال المرض، وللمساعدة في علاج الحالات التي تم تشخيصها بالفعل.
واوضح : من جانبنا نرى أن دورنا كمؤسسة حكومية وطنية يحتم تقديم هذه المساهمة المجتمعية لمساعدة السلطات الرسمية بمواجهة تداعيات هذه الأزمة التي ستمر بإذن الله.

ع د

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