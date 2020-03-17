عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني مازال يتحكم بكل مؤسسات العراق ولن يسلم الخمس والنفط للعراقيين Copy أخبار متعلقة عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني الدي يتحكم بمفاصل الدولة هو من رشح الزرفي لرئاسة الوزارة . مجلة امريكية : العراق بحاجة لازاحة الطبقة السياسية باكملها بومبيو: لن نغلق سفارتنا في بغداد وسنحميها بكل الوسائل باستثناء ذي قار.. اكتمال التحقيقات بأحداث العنف ضد المتظاهرين في مدن العراق الكربولي يحذر من مخطط خبيث يستهدف الموظفين في مؤسسات دينية متظاهر عراقي لسليماني: العراق بلد عربي ولن يكون جزءا من إيران ووجودك غير مرغوب به