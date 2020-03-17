بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 02:24 م

عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني مازال يتحكم بكل مؤسسات العراق ولن يسلم الخمس والنفط للعراقيين

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عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني مازال يتحكم بكل مؤسسات العراق ولن يسلم الخمس والنفط للعراقيين


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