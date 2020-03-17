فايروس كورونا.. أكثر من 100 إصابة جديدة في 9 دول عربية خلال 24 ساعة

سجلت 9 دول عربية، أرقاما جديدة، في أعداد الإصابات بوباء "كورونا"، رفعت من العدد الإجمالي للإصابات في الأقطار العربية، حيث أصيب أكثر من مئة شخص بهذا المرض في 9 دول عربية خلال 24 ساعة فقط.

ففي العراق، تم تسجيل 9 حالات، رفعت الإجمالي إلى 133، بينها 32 تم شفاؤها و10 وفيات. وأعلنت المغرب، تسجيل 9 إصابات جديدة ليصل العدد إلى 37.

مصر، التي بادرت منذ مستهل مارس الجاري في إعلان عدد الإصابات بالفيروس، أعلنت ليلة مساء الإثنين، حالتي وفاة جديدتين، رفعت العدد الإجمال للوفيات إلى 4 حالات، وتسجيل 40 إصابة بالفيروس، رفعت العدد إلى 166، بينهم 26 حالة تم شفاؤها.

وفي الأردن، التي أكدت الأربعاء الماضي، شفاء الحالة المصابة الوحيدة لديها، أعلنت مساء الإثنين، ارتفاع الإصابات إلى 29 حالة، بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وخليجيا، سجلت السعودية، 15 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 133، تعافى منها 6، إضافة إلى سلطنة عمان، التي سجلت إصابتين جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 3.

وفي لبنان، أعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات متلفزة تسجيل 11 حالة، لترتفع الإصابات إلى 120.

ومغاربيا، رصدت الجزائر، 5 إصابات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 60 حالة، وفي تونس ارتفع عدد الإصابات إلى 24، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، وفق تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ‎.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة إلى حدود ليلة الإثنين - الثلاثاء، رصد 9 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 37، شفي منهم شخص واحد، وتوفي آخر (مسنة قادمة من فرنسا).

وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وقد أجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.