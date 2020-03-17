محافظ نينوى يعلن غلق جميع منافذ المحافظة

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن غلق كافة منافذ محافظة نينوى .
وقال الجبوري في حديث له، ان “غلق منافذ محافظة نينوى ومركز الموصل يستثني منها حركة عجلات البضائع والمشتقات النفطية والحالات الطارئة فقط “.
واضاف “وجهت رؤساء الوحدات الإدارية بمنع التنقل بين كافة الاقضية والنواحي والقصبات والقرى والمناطق التابعة لمحافظة نينوى”.
وقال الجبوري في حديث له، ان “غلق منافذ محافظة نينوى ومركز الموصل يستثني منها حركة عجلات البضائع والمشتقات النفطية والحالات الطارئة فقط “.
واضاف “وجهت رؤساء الوحدات الإدارية بمنع التنقل بين كافة الاقضية والنواحي والقصبات والقرى والمناطق التابعة لمحافظة نينوى”.