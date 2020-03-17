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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 12:51 م

محافظ نينوى يعلن غلق جميع منافذ المحافظة

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 أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن غلق كافة منافذ محافظة نينوى .
وقال الجبوري في حديث له، ان “غلق منافذ محافظة نينوى ومركز الموصل يستثني منها حركة عجلات البضائع والمشتقات النفطية والحالات الطارئة فقط “.
واضاف “وجهت رؤساء الوحدات الإدارية بمنع التنقل بين كافة الاقضية والنواحي والقصبات والقرى والمناطق التابعة لمحافظة نينوى”.
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