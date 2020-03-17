النزاهة النيابية : شركة اميركية تأخذ 49% من ارباح غاز البصرة مقابل الاشراف فقط !!



اكدت لجنة النزاهة النيابية، تقاضي شركة "شل" الاميركية اجورا تقدر بـ 49% من ارباح شركة غاز البصرة مقابل الاشراف على العمل فقط.



وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان شركة شل الاميركية بعد انهاء عملها في حقل مجنون النفطي اتجهت للاستثمار في الغاز بالعراق بعقد مشترك مع شركة نفط الجنوب ، ومن ثم حول الى شركة غاز البصرة بعد اعلان تأسيس الشركة ".



واضاف :" ان العقد ينص على منح الشركة الاميركية ارباحا تقدر بـ 49% من مجمل ارباح مقابل اشرافها على العمل فقط"، مشيرا الى :" ان شركة نفط البصرة منعت لجنة النزاهة من الدخول والتحقيق بالموضوع وتذرعت باعذار واهية"..