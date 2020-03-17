نائب : بقاء القوات الامريكية يحول العراق الى ساحة حرب



طالب النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري الحكومة بالتحرك سريعا على المحافل الدولية لاخراج القوات الامريكية من الاراضي العراقية، محذرا من:" ان بقاء تلك القوات يهدف الى تحويل العراق الى ساحة حرب ".



وقال الجابري في تصريح صحفي :" ان الحكومة العراقية معنية بتشكيل وفد رفيع المستوى سريعا للتحرك على المحافل الدولية لاخراج جميع القوات الاجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية ".



واضاف :" على الحكومة ان لا تعيش في دائرة الخجل من بقاء القوات الأمريكية واحترام قرار مجلس النواب"، مشيرا الى :" ان البلاد تمر بظروف وتداعيات خطيرة صحية واقتصادية تتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة وابعاد الحرب الامريكية مع بعض الفصائل داخل الاراضي العراقية ".



ولفت الجابري الى :" ان الولايات المتحدة الاميركية تريد تحويل العراق الى ساحة حرب وصراع ، وهناك قوى مؤيدة واخرى رافضة".