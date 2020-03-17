تيار الحكيم يتحدث عن حراك سياسي لحسم ملف رئيس الوزراء بعد فشل السباعية



كشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، عن حراك سياسي جديد بعد فشل عمل اللجنة السباعية، من اجل حسم اختيار رئيس وزراء جديد خلال اليومين المقبلين.



وقال النائب عن التيار اسعد المرشدي، في تصريح صحفي :" ان هناك حراكا من قبل كتل شيعية وسنية وكردية، لاختيار شخصية عليها توافق بين هذه الاطراف، ويتم تقديمها لرئيس الجمهورية برهم صالح، من خلال جمع تواقيع لنواب هذه الكتل خلال هذين اليومين".



واوضح انه :" تم لغاية الآن جمع تواقيع اكثر من 70 نائباً، وخلال الساعات المقبلة، سيكون هناك جمع مزيد من التواقيع والتشاور مع بعض الكتل السياسية الاخرى".



وتابع القول :" في حال وصول عدد النواب الى العدد الكافي لتمرير الحكومة الجديدة، في البرلمان، يتم تقديم مرشح هذه الكتل والنواب الى رئيس الجمهورية".