ماذا قال بومبيو لعبد المهدي بشأن الهجمات على معسكر التاجي ؟

وقالت المتحدثة الرسمية لوزراة الخارجية الامريكية مورغان اورتاغوس في تصريح صحفي :" ان وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن الهجمات الاخيرة على القاعدة العسكرية في التاجي ".



واضافت المتحدثة :" ان الوزير بومبيو اكد مجدداً واجب الحكومة العراقية بالدفاع عن افراد التحالف الدولي الذين يدعمون جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش، كما اكد الوزير وجوب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات ".



واكد وزير الخارجية ، بحسب المتحدثة :" ان امريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الارواح الامريكية وسوف تتخذ اجراءات اضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس ".