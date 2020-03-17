الأمن النيابية: حظر التجوال وإغلاق مداخل المحافظات قد يؤثر على نقل المواد الغذائية

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب سعد الحلفي إلى تسهيل إجراءات مرور شاحنات المواد الغذائية ، كما شددت في الوقت نفسه على محاسبة كل من يتعمد رفع الأسعار من التجار وأصحاب المحال .

وقال الحلفي، في بيان صحفي، إن قرار حظر التجوال وإغلاق مداخل ومخارج المحافظات قد يؤثر بصورة أو أخرى على نقل المواد الغذائية "، مشيرًا إلى أهمية قيام السيطرات الأمنية بتسهيل إجراءات مرور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع والمواد الغذائية.

وأضاف، أن عددا من ضعاف النفوس يستغلون الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ليحققوا أرباحًا مضاعفة، مؤكدًا على قيام القوات الأمنية بتشديد الرقابة على التجار وأصحاب المحلات ومحاسبة كل من يتعمد رفع الأسعار.