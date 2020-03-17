وزارة التجارة تتخذ مجموعة من الإجراءات لمراقبة الأسعار خلال فترة حظر التجوال

أعلنت وزارة التجارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمراقبة أسعار السلع والبضائع خلال فترة حظر التجوال الذي قررته الحكومة من مساء غد حتى الاثنين المقبل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها " شكلت فرقا رقابية لمتابعة اسعار السوق ورفع التقارير الى الجهات المختصة بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار"، عازية ارتفاع الاسعار إلى "اقبال المواطنين بشكل مكثف على اسواق القطاع الخاص بسبب المخاوف من عدم توفر السلع خلال حظر التجوال الذي فرضته الحكومة".

وأضافت، أن "السلع والبضائع متوفرة في الاسواق المحلية، لكن حدث اقبال واسع من قبل المواطنين على الشراء بالتزامن مع اعلان قرار فرض حظر التجوال، ما دفع بعض التجار الى رفع الاسعار"، مبينة أن "حركة نقل البضائع والسلع خلال حظر التجوال ستبقى مستمرة والتجار سيواصلون نقل بضائعهم".

وأوضحت أن "مراكز قطع مفردات البطاقة التموينية لن تغلق خلال فترة الحظر، وسيكون للتجارة دور في مراقبة الاسعار والحفاظ على الاسعار السائدة دون ارتفاع".