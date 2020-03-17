نائب سابق : اللجنة السباعية متلكئة في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء



اكد النائب السابق جاسم محمد البياتي ، تلكؤ اللجنة السباعية السياسية للقوى الشيعية في اختيار مرشح من بين 30 مرشحا اقترحوا لرئاسة الوزراء، مبينا :" ان الفيتو على كل مرشح افشل جميع المرشحين".



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان اللجنة السباعية ناقشت وطرحت 30 مرشحا لرئاسة الوزراء ووصلت الى بعض الاسماء النهائية ، الا ان الفيتو من قبل اعضاء اللجنة السباعية افشل تمرير اي مرشح ".



واضاف :" ان القوى الشيعية ، باعتبارها صاحبة الحق في اختيار رئيس الوزراء ، مطالبة بعقد جلسة لزعماء القادة الشيعة لاختيار رئيس الوزراء او تشكيل لجنة جديدة ووضع آليات جديدة لاختيار رئيس الوزراء ".



واوضح البياتي :" ان العراق لم يدخل باي فراغ دستوري بسبب وجود رئيس الوزراء المستقيل ورئاسة الجمهورية "، مبينا :" ان الاسبوع المقبل سيشهد طرح اسماء جديدة والتوافق عليها لرئاسة الحكومة ".