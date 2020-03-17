بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 آذار 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.. وقوى سياسية شيعية تعترض النجيفي: العراق محاصر بجدران الفساد والإفلاس والعجز والجهل صحة كربلاء تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا سقوط صاروخين على مواقع للقوات الأمنية في معسكر بسماية تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في الرصافة عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني مازال يتحكم بكل مؤسسات العراق ولن يسلم الخمس والنفط للعراقيين عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني الدي يتحكم بمفاصل الدولة هو من رشح الزرفي لرئاسة الوزارة . واشنطن ترفض طلباً صينيا لتخفيف العقوبات على إيران بسبب كورونا استثناء الإعلاميين من إجراءات حظر التجوال المقررة في واسط فايروس كورونا.. أكثر من 100 إصابة جديدة في 9 دول عربية خلال 24 ساعة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 آذار 2020 12:05 م

رئيس لجنة نيابية يؤكد وجود اكتفاء ذاتي بالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية ولا داعي للقلق ورفع الأسعار

سلام الشمري

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري وجود اكتفاء ذاتي بالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية ولا داعي للقلق ورفع الأسعار.

وقال في بيان صحفي، إن دعم اللجنة خلال الفترة الماضية للخطط الزراعية والأروائية في عموم المحافظات اتى بنتائج ايجابية كبيرة عبر زيادة في المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية .

وأضاف الشمري، أن هذه الزيادات المستمرة وصلت إلى الاكتفاء الذاتي وبالنسبة الأغلب من المحاصيل والمنتجات والتي ادت الى وصولها للمواطن وبأسعار مناسبة غير مكلفة للجميع.

وشدد على اهمية محاسبة كل من تسول له نفسه بزيادة الأسعار بهذه الظروف والتي تتطلب من الجميع التكاتف وعدم الاستغلال على حساب المواطن البسيط .

وأشار إلى أنه لا داعي للقلق والهلع فالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية متوفرة بكافة المحافظات واسواقها عبر التنسيق مع الجهات المختصة ووصولها للمواطن وباسعار مناسبة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
8263b8c6-010b-4faa-a86b-14f733ee341d_16x9_1200x676

وزارة الصحة والبيئة تصدر بيانا عاجلا عن فيروس كورونا 17 آذار 2020 03:12 م

صحة كربلاء

صحة كربلاء تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا 17 آذار 2020 03:12 م

كورونا

تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في الرصافة 17 آذار 2020 02:56 م

كورونا

5 ملايين دولار من المصرف العراقي للتجارة لدعم جهود الصحة في مواجهة كورونا 17 آذار 2020 02:31 م

محمدجميل المياحي

استثناء الإعلاميين من إجراءات حظر التجوال المقررة في واسط 17 آذار 2020 01:44 م

عماد محمد

نجم دولي سابق يضع فندقه في كربلاء بخدمة المصابين بفايروس كورونا 17 آذار 2020 12:44 م

كورونا

تسجيل ثلاث حالات جديدة بفايروس كورونا في السليمانية 17 آذار 2020 12:37 م

سمنت كركوك

شركة السمنت العراقية تحقق 129 % من خطتها الانتاجية 17 آذار 2020 12:37 م

التعليقات