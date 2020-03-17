رئيس لجنة نيابية يؤكد وجود اكتفاء ذاتي بالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية ولا داعي للقلق ورفع الأسعار

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري وجود اكتفاء ذاتي بالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية ولا داعي للقلق ورفع الأسعار.



وقال في بيان صحفي، إن دعم اللجنة خلال الفترة الماضية للخطط الزراعية والأروائية في عموم المحافظات اتى بنتائج ايجابية كبيرة عبر زيادة في المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية .



وأضاف الشمري، أن هذه الزيادات المستمرة وصلت إلى الاكتفاء الذاتي وبالنسبة الأغلب من المحاصيل والمنتجات والتي ادت الى وصولها للمواطن وبأسعار مناسبة غير مكلفة للجميع.

وشدد على اهمية محاسبة كل من تسول له نفسه بزيادة الأسعار بهذه الظروف والتي تتطلب من الجميع التكاتف وعدم الاستغلال على حساب المواطن البسيط .

وأشار إلى أنه لا داعي للقلق والهلع فالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية متوفرة بكافة المحافظات واسواقها عبر التنسيق مع الجهات المختصة ووصولها للمواطن وباسعار مناسبة.