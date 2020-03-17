نائب يدعو إلى إيقاف استيفاء الأقساط لثلاثة أشهر للمصارف الحكومية والأهلية بسبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي خلية الأزمة إلى إصدار قرارات لإيقاف تسديد القروض للمصارف الحكومية والاهلية للأشهر ( آذار ، نيسان ، أيار )وذلك بسبب ارتفاع اسعار السلع والبضائع.

وأكد في بيان: ضرورة ايقاف تسديد القروض لثلاثة اشهر وذلك لارتفاع الاسعار بسبب فايروس كورونا والركود في العمل خلال الاسابيع المقبلة والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين .

وأضاف: لابد من تخفيض الاجور الدراسية للمدارس والدراسات المسائية والجامعات الاهلية وايجارات عقارات الدولة للمواطنين لكي يتمكنوا من سداد الاقساط المترتبة عليهم بشكل يسير في ظل الازمة الراهنة.

وأوضح أن هذه القرارات تساعد المواطن على مواجهة الازمة التي سببها بعض اصحاب النفوس الضعيفة من التجار الذين قاموا بأحتكار البضائع التي يحتاجها المواطن مما ادى الى ارتفاع سعرها في الاسواق.