الزراعة تناشد الأجهزة الأمنية بتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى أسواق الجملة

ناشدت وزارة الزراعة الأجهزة الأمنية والسيطرات الحكومية بضرورة تسهيل دخول العجلات المحملة بالمنتجات الزراعية المحلية كافة منعا من ارتفاع أسعارها.

وطمأن الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان المواطنين بأن المنتجات الزراعية متوفرة وبأنسيابية عالية، داعيا دائرة الجريمة المنظمة والجهات ذات العلاقة الى مراقبة الاسعار والضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه باستغلال الازمات الطارئة.

وأهاب النايف بتجار الجملة والمفرد إلى عدم رفع الأسعار على المواطنين مع وجود وفرة محلية واضحة ،مؤكدا ان هذا الوقت يتطلب من الجميع التكاتف من اجل درء خطر هذه الوباء وتدارك تداعيته على المواطنين .