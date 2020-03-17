نائب : بدء مشاورات جديدة لاختيار رئيس الوزراء اليوم .. والزرفي حظوظه ضعيفة



أعلن النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي, الثلاثاء, عن شروع قادة الكتل السياسية بعقد اجتماع تشاروي اخير بشأن تسمية المكلف بمنصب رئيس الوزراء , نافيا الانباء التي تحدثت عن عرض اسمي المالكي والعامري على قائمة المرشحين للمنصب.



وقال تقي في تصريح لـه ، إن “قادة الكتل السياسية او من يمثلهم شرعو صباح اليوم بعقد اجتماع تشاوري بشان تسمية المكلف لمنصب رئيس الوزراء المقبل”, مرجحا “حسم الاتفاق على اختيار شخصية محددة اليوم”.



وأضاف ان “النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي أصبحت حظوظه ضعيفة بعد اعتراض دولة القانون وبدر وتيار الحكمة ” , نافيا “الانباء عن عرض اسمي المالكي والعامري على قائمة المرشحين للمنصب”.



وأوضح تقي، أن “القوى السياسية الشيعية عليها ان تحسم ازمة المكلف اليوم لكونها أصبحت امام احراج امام باقي القوى السياسية وعدم اتفاقها سيكون موقفها ضعيفا امام الشعب العراقي”.



وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أكد في تصريح سابق لـه أن ورقة المرشح عدنان الزرفي “احترقت” بعد ملاقاته رفضا من قبل عدد من القيادات السياسية.