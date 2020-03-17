متظاهرون يحرقون مبنى محافظة ذي قار رفضا لعودة المحافظ السابق لإدارتها

أعلن مصدر في قيادة شرطة ذي قار، أن متظاهرين أقدموا على حرق مبنى المحافظة رفضا لعودة المحافظ السابق عادل الدخيلي إلى منصبه من جديد.

وقال المصدر، إن عددا من المتظاهرين قاموا بحرق مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية، رفضا لعودة المحافظ السابق عادل الدخيلي الى منصبه.

وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين وجهوا رسالة شديدة اللهجة الى المحافظ عادل الدخيلي بشأن عودته لإدارة المحافظة من جديد.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار السابق، عادل الدخيلي، ، عودة المحافظ لمنصبه بسبب ’’الظروف الاستثنائية’’ بالمحافظة .

وكان محافظ ذي قار وكالة، أباذر عمر العمر، أصدر، بياناً استغرب فيه عودة المحافظ السابق، عادل الدخيلي للمنصب، وقيامه بإصدار أمر مباشرة بالدوام رغم تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بحسب اوامر خلية ازمة مواجهة فيروس كورنا.